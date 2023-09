Tržaška finančna policija zasegla 700 kilogramov kokaina in aretirala 21 ljudi

Tržaški finančni policisti so v sklopu širše mednarodne operacije na področju mamil, ki je potekala v Italiji in Kolumbiji, zasegli 700 kilogramov kokaina, 700.000 evrov v gotovini in aretirali 21 ljudi. Preprodajalci drog bi bili morali za nakup mamila odšteti okrog 15,5 milijona evrov, prodaja na črnem trgu na drobno pa bi jim bila donesla od 70 do 80 milijonov nezakonitega zaslužka. Zasegli so tudi osem vozil, med temi tovornjak s priklopnikom.