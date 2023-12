Tržaška občina »pozabila« na Križ

Za mestno upravo se tržaška obala konča v Barkovljah in sega kvečjemu do Miramara. Samo tako si lahko razlagamo brezbrižnost tržaške občine in drugih pristojnih ustanov za odpravljanje posledic nedavnega neurja in plimovanja na kriški obali. Škode sicer ne gre primerjati z razdejanjem na barkovljanskem nabrežju, slabo vreme pa je precej hudo prizadelo tudi Brojnico, portič na Mulu in Šonik.

V Brojnici so se lastniki gostilne Bellariva, kjer je voda vdrla v pritlične prostore ter v kuhinjo, kar sami lotili odstranjevanja vejevja in drugih odpadkov, predvsem lesnih, ki so se nabrali na plaži. Gospa Jolanda Antonac Tretjak iz Bibčeve družine, ki je lastnica gostilne, pravi, da ne pomni takšnih valov, vetra in plimovanja.

Bibčevi opozarjajo na odsotnost javnih ustanov, začenši z mestno upravo, čeprav je obalni pas formalno javna dobrina, za katero sta pristojna pristaniško poveljstvo in dežela. Silva Tretjak se je z možem Davidom Paulino kmalu po neurju obrnila na tržaško občinsko svetnico Valentino Repini, napoveduje pa tudi poseg pri deželnem svetniku Marku Pisaniju.