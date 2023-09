Tržaška univerza vključena v misijo ameriške vesoljske agencije Nasa

Misijo Crew-7 ameriške vesoljske agencije Nasa, ki je 27. avgusta prispela do mednarodne vesoljske postaje ISS, dopolnjuje tudi Univerza v Trstu. Alessandra Bosutti, raziskovalka laboratorija biofizike in celične nevrobiologije, ki deluje pod okriljem Oddelka za življenje, koordinira mednarodni projekt NIMIS, s katerim preverjajo, ali lahko nevromišična električna stimulacija (NMES) pomaga pri boljšem prilagajanju človeškega telesa na razmere v vesolju.

Astronavti v vesolju izgubijo mišično maso, poslabša se jim med drugim tudi telesna zmogljivost. Ohranjanje teh je zato nujno ne le med misijo, temveč tudi za hitro in učinkovito okrevanje po vrnitvi na Zemljo, so utemeljili na tržaški univerzi. Nevromišična električna stimulacija ni invazivna, lepljive elektrode aplicirajo na kožo v bližini ciljnih mišic in z njimi simulirajo živčne impulze. Domnevajo, da bi lahko okrepila učinkovitost treniranja med vesoljskim poletom in skrajšala čas telesne dejavnosti. Z njo bi lahko tudi omogočili uporabo lažjih in manj zajetnih naprav, s katerimi bi se zmanjšala tudi splošna teža vesoljskega plovila.

Študija bi lahko bila poleg vsega v prihodnosti koristna za habitate z nizko gravitacijo na Luni ali Marsu, v oporo pa bi lahko bila tudi pri zdravljenju starejših pacientov oziroma tistih, ki se težje premikajo, so še pojasnili. Slednji se namreč spopadajo s podobnimi težavami, kot jih astronavtom povzroča mikrogravitacija.