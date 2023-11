V Trstu so sinoči tržaški Albanci praznovali dan zastave oz. dan neodvisnosti. Gre za praznik, ki ga vsako leto obeležujejo 28. novembra, saj se je na ta dan leta 1912, torej pred 111 leti, ta evropski narod osamosvojil. Po mestu je sinoči vozila hrupna kolona avtomobilov, iz katerih so plapolale albanske zastave, ki so jih pripeli tudi na motorne pokrove. Praznovanje je doseglo svoj višek na Trgu Garibaldi, kjer ni manjkalo veselega vzdušja, plesov in petja.