Tržaški Asugi prejel priznanje kot otrokom prijazna skupnost

Tržaški del zdravstvenega podjetja Asugi je včeraj iz rok predstavnikov organizacije Unicef Italia ponovno prejel priznanje za Skupnost, prijazno otrokom. Gre za projekt, s katerim Unicef promovira, varuje in podpira dojenje. Tržaški zdravstveni sistem je priznanje prvič prejel leta 2015, ko še ni bil združen z goriškim zdravstvom. »Takrat smo bili četrto zdravstveno podjetje v Italiji, ki je prejelo to priznanje, danes pa smo prvo, ki je doseglo potrditev naziva,» nam je razložila Sara Marocco iz skupine za dojenje pri Asugiju.

Dogodek, na katerem je Asugi prejel pomembno priznanje, je povezoval direktor socialnozdravstvenih storitev Asugija Fabio Samani. »Najlepša hvala vsem za delo, ki ga opravljate, da smo prišli do teh rezultatov,« je dejal polni dvorani zdravstvenih delavcev. Za njim so spregovorili še predstavniki Unicefa, zdravstvenih delavcev in mater.

Sara Marocco iz Trsta in Roberta Giornelli iz Tržiča sta predstavili, kako je prišlo do priznanja. Prvi obisk je Unicef v Trstu opravil že leta 2014, leto kasneje pa so jim podelili pergament za priznanje in naziv Skupnosti, prijazne otrokom. Leta 2019 so jih ponovno ocenili, s tem da so opravili več kot 140 intervjujev z materami, nosečnicami in zdravstvenimi delavci. Zaradi pandemije se je sicer podelitev pergamenta časovno zamaknila, v tem času pa so svoje delovanje in ozaveščanje o pomenu dojenja premaknili na splet, sta razložili zdravstveni delavki.