Tržaški lokalni policisti bodo po novem imeli nabito pištolo

Tržaški lokalni policisti bodo po novem do konca leta oboroženi. Vseh 230, kar jih danes opravlja naloge občinskega redarstva, bo dobilo polavtomatsko pištolo avstrijskega koncerna Glock 17; samo deset je zaradi težav z vidom ne bo smelo uporabljati.

Dodatne pristojnosti

»Že dvajset let zahtevamo, da bi bili naši redarji oboroženi, tako kot so skorajda povsod po Italiji. Že v Pordenonu, Vidmu ali tudi v Gradežu in na Trbižu nosijo za pasom nabite pištole, samo pri nas in v Gorici so še brez. Življenje se je v zadnjih letih močno spremenilo in od nas zahteva, da se mu prilagodimo oziroma da smo pripravljeni na vse. Kriminal in droga niso nekaj, kar pri nas ne obstaja. Žal se moramo tudi s tem soočati in prav je, da imamo potrebno orodje, da jima lahko uspešno kljubujemo.« Tržaški župan Roberto Dipiazza je včeraj v sinji dvorani mestne hiše novinarje seznanil z novostmi, ki čakajo lokalne policiste v prihodnjih mesecih.

Pozabite na redarje, ki izstavljajo le nadležne globe, je dejal Dipiazza. Njihove pristojnosti na območju so se v času krepko spremenile, kar je potrdil tudi poveljnik lokalne policije Walter Milocchi. Ob tem, da nadzorujejo cestni promet in skrbijo, da slednji poteka varno in neovirano, da varujejo okolje v naseljih in javno premoženje ter naravno in kulturno dediščino ter vzdržujejo javni red in mir, se morajo po novem ukvarjati z novimi oblikami kriminala – večjega ali manjšega – ki se pojavlja v mestu.