Tržaški model psihiatričnega zdravljenja je ogrožen

Tržaški model psihiatričnega zdravljenja je resno ogrožen. Storitve, ki temeljijo na sistemu odprtih vrat, lahko ogrozijo novi direktorji, ki ne poznajo in ne prakticirajo tržaške psihiatrične revolucije, po kateri so se zgledovale tudi tuje države. To je na sobotnem dopoldanskem srečanju s predstavniki medijev in somišljeniki v svetoivanskem parku bivše umobolnice dejal nekdanji direktor tržaškega oddelka za duševno zdravje Roberto Mezzina. V družbi kolegov Franca Rotellija in Peppeja Dell’Acque je opozoril na nevarnost rušenja sistema, ki je duševnim bolnikom povrnil dostojanstvo in jih postavil v središče.

Predmet razprave je bil nedavni razpis, na katerem zaenkrat vodita kandidata, ki prihajata iz regij, katerim je način dela, ki ga je pred desetletji uveljavil Franco Basaglia, popolnoma tuj. Mezzina je s kolegoma prepričan, da tržaškega psihiatričnega sistema nikakor ne morejo voditi direktorji, ki so delali v psihiatričnih ustanovah, v katerih uporabljajo varovalne ukrepe, kot je privezovanje. Peppe Dell’Acqua je spomnil, da nedavni razpis predstavlja vrhunec večletnega demontiranja tržaškega sistema. Pri tem je pristavil, da prvi kandidat na lestvici dela v psihiatrični bolnišnici v Cagliariju, kjer uporabljajo prisilna varovalna sredstva. V komisiji, ki presoja o primernosti kandidatov, pa je zdravnica, ki dela v bolnišnici v Bergamu, kjer je pred letom dni v sumljivih okoliščinah umrla pacientka.