Tržaški naftovod beleži rekordne količine nafte

Transalpinski naftovod, ki povezuje tržaško pristanišče z Avstrijo, Nemčijo in Češko, je letošnje leto začel izvrstno. Januarja so na terminalu pretovorili 3,8 milijona ton nafte, kar je eno četrtino več kot v istem obdobju lani. S to številko je na včerajšnjem srečanju v hotelu Hilton postregel Alessio Lilli, predsednik družbe SIOT in generalni menedžer konzorcija TAL (ta upravlja transalpinski naftovod). Novinarjem in nosilcem interesov je predstavil tudi rekorde, ki jih je družba zabeležila lani.

Predsednik je povedal, da so lani pretovorili 41,2 milijona surove nafte, na terminal pa se je privezalo 465 tankerjev. Avgusta je na naftni terminal priplul tudi tanker Rava, ki je postal 20-tisoči tanker v zgodovini transalpinskega naftovoda, ki je svojo dejavnost začel daljnega leta 1967.