»Tržaški občinski odbor dokazuje svojo nesposobnost«

V ponedeljek so v tržaški dvorani občinskega sveta rajonski svetniki vseh sedmih okrajev občine prisluhnili odborniku za vzgojo in družino Mauriziu De Blasiu, ki je predstavil sklep, s katerim želijo upravljanje rojanskih jasli in ravno tako v prihodnosti tudi novih jasli pri Sv. Ivanu zaupati zunanjemu koncesionarju. S tem pa občinski odbor dejansko pušča na cedilu občinske vzgojiteljice in vzgojitelje, ki že leta čakajo na redno zaposlitev, so s skupnim stališčem izbiro občine obsodili vsi rajonski svetniki in svetnice gibanja Zdaj Trst. Kritična sta bila tudi slovenska svetnika Peter Furlan (Demokratska stranka) in Matia Premolin (Slovenska skupnost).

Podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin (SSk) je med drugim opozoril, da na seji ni bilo poskrbljeno za slovenskega tolmača in na dejstvo, da v novih jaslih pri Sv. Ivanu ne bo slovenskega oddelka. »Izgovor je ta, da naj ne bi bilo dovolj povpraševanja. Samo v prvih letnikih vrtcev s slovenskim učnim jezikom pa je bilo lani preko sto vpisanih,« je dejal Premolin. Predstavnik DS v tretjem rajonskem svetu (ki je pristojen tudi za Rojan) Furlan je opozoril, da je »izbira, da bodo jasli upravljali zasebniki, veliko razočaranje za občinske vzgojitelje, ki na stalno službo čakajo že deset let. Za to izbiro so se odločili iz ekonomskih razlogov,« je zaključil Furlan.