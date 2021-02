Tržaški občinski svet počastil Marka Sosiča

Pronicljiv opazovalec, eksperimentator in anticipator, vedno odprtega duha in daleč od provincialne miselnosti. S temi besedami se je na včerajšnji seji tržaškega občinskega sveta pred nedavnim preminulega pisatelja in gledališkega ter filmskega režiserja Marka Sosiča spomnila občinska svetnica Valentina Repini, ki je spomin sestavila v sodelovanju z Igorjem Svabom in Sabrino Morena. Za pokojnega je dejala, da je bil človek dejanj, spoštovan, ker je gradil mostov

»Vsestranski umetnik, ki je bil razpet med filmsko kamero, pisano besedo in odrom, prefinjen intelektualec. Resno zaskrbljen nad usodo Evrope in balkanskega območja, ki ga je dobro poznal, saj je iz režije diplomiral na zagrebški akademiji. Vse to je bil Marko,« je povedala mestna svetnica, ki je kolege prek videopovezave spomnila, da je bil Sosič umetniški vodja SNG Nova Gorica, kasneje pa deset let umetniški vodja in ravnatelj Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, ki ga je leta 1999 z uvedbo italijanskih nadnapisov odprl italijansko govorečim obiskovalcem. Repinijeva je tudi spomnila, da je Sosič kot dramaturg, režiser in umetniški vodja promoviral dialog in sodelovanje, kar se je odražalo v njegovem sodelovanju z drugimi gledališkimi hišami in projekti.

Mestni svetniki so slišali tudi, da je bil Sosič znan tudi po svojih proznih delih, za katera je prejel ugledna priznanja. Povedala je tudi, da so njegova dela prevedena v kar devet tujih jezikov. Za svoj roman Balerina, balerina je prejel posebno priznanje Umberto Saba in nagrado Città di Salò je povedala Repinijeva.

V nadaljevanju je mestna svetnica opisala tudi Sosičev filmski opus, za konec pa se je dotaknila še njegove navezanosti na vrednote, kot so svoboda, demokracija in antifašizem. Spomin na vsestranskega umetnika so nato tržaški mestni svetniki počastili z minuto molka.