Tržaški pisatelj Stelio Mattioni ima novo obeležje

Naboru tržaških spominskih obeležij, ki poudarjajo »literarno« dušo mesta, se je danes pridružila še ena plošča, posvečena pisatelju Steliu Mattioniju. Na balustradi veličastnega stopnišča Scala dei Giganti, ki se dviga nad Goldonijevim trgom, lahko odslej mimoidoči preberejo citat iz romana Almin klic (Il richiamo di Alma), enega izmed najbolj znanih del Stelia Mattionija.

Kamnito spominsko ploščo so v dopoldanskih urah odkrili ob prisotnosti Mattionijevih družinskih članov, to so vdova Maria, hči Chiara in sin Marco, ki so tudi dali pobudo za postavitev obeležja. S pisateljevo soprogo ga je odkrila občinska odbornica za šolstvo Nicole Matteoni. »Vesela in ganjena sem zaradi tega priznanja pisatelju, ki je globoko ljubil Trst, svoje mesto,« je tedaj dejala Mattionijeva vdova Maria.