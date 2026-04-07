Tržaški premieri tržaškega filma

Po uspešni premieri na lanskem beneškem filmskem festivalu prihaja jutri v tržaške kinematografe celovečerec Laure Samani Un anno di scuola. Film je bil posnet v Trstu, pri njem so kot statisti sodelovali tudi domačini, med njimi nekateri dijaki slovenskih višjih šol, zato vlada za jutrišnji projekciji s filmsko ekipo veliko zanimanje.

Zaradi velikega povpraševanja so prvi projekciji ob 21. uri v kinu Ambasciatori, za katero so vstopnice že pošle, tako dodali še projekcijo ob 21.30 v kinu Nazionale. Ob režiserki Samani se ju bodo udeležili igralci Giacomo Covi, Stella Wendick, Samuel Volturno in Pietro Giustolisi. Tržačan Giacomo Covi, sicer nepoklicni igralec tako kot večina soudeleženih pri projektu, je na beneškem festivalu prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v kategoriji Obzorja.

V šolskem letu 2007/08 je Laura Samani maturirala na italijanski višji šoli v Trstu. In v tisto šolsko leto in v rojstno mesto se je vrnila s svojim drugim celovečernim film (po mednarodnem uspehu prvenca Piccolo corpo). Za novi celovečerec Un anno di scuola je navdih našla v istoimenskem kratkem romanu tržaškega pisatelja Gianija Stuparicha (1891-1961).

Film je posnela v Trstu: na zavodu Galvani, kjer se zgodba mladih sošolcev dogaja, v Rojanu, v kopališčih Ausonia in Topolini, v Ljudskem vrtu, v osmici Štoka na Kontovelu in še marsikje.