Tržaški škof na zgodovinskem obisku pri islamski skupnosti

Tržaška islamska skupnost je včeraj zgodaj popoldne dočakala zgodovinski dan. Vrata njene mošeje in društvenih prostorov v Ulici Maiolica v središču Trsta, je prvič obiskal škof. Šlo je za dragocen mejnik, ki je sad dolgih let sodelovanja na različnih področjih in vztrajnega tkanja stikov, je poudaril predsednik tržaške islamske skupnosti Akram Omar.

Henrik Trevisi je dva meseca po svojem imenovanju stopil korak dlje od svojih predhodnikov. Opozoril je, da je na svetu, ki ga pretresajo nesporazumi in konflikti naša dolžnost, da vzpostavimo mostove in negujemo dialog Le s slednjim se lahko namreč preseže strahove. V pogovoru lahko tako odkrijemo, da imamo marsikaj skupnega, je povedal. Tako katoličani kot muslimani so na primer Abrahamovi otroci, je opozoril škof, ki se je že zglasil tudi pri judovski in drugih skupnostih.. Skupno pot je treba nadaljevati in stalno nadgrajevati, je orisal.

V tem duhu si je tako kot veleva islam preden bi vstopil tudi sezul čevlje. Škofa so simbolno sprejeli na petek, dan, ko se muslimani zbirajo za skupinsko molitev. V dar so mu poklonili srebrn prstan iz obdobja osmanskega cesarstva in molitveno ogrlico misbaha. Predsednik in mlad alžirski imam Djamel Chergui sta mu z ostalimi predstavniki skupnosti najprej pokazala s preprogami odeto mošejo, nato pa še društvene prostore, kjer so za isto mizo pili čaj in jedli sladice iz različnih koncev sveta.

Zadišalo je po meti in krajih, od katerih prihajajo člani skupnosti. Na škofovem krožničku so se znašli turška baklava in lokum, ki sta zelo priljubljena na Balkanu, sladek pakistanski riž zarda, dateljni, sveže sadje in še marsikaj.

