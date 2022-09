Tržaški sprehodi skozi zgodovino

Prav lepo je na policah knjigarn v roke vzeti knjige, ki ponujajo sprehod po mestnih ulicah, skritih kotičkih, pomolih in mimo stavb, ki predstavljajo simbol urbanističnega razcveta Trsta konec 18. in v 19. stoletju. Med knjižnimi novostmi je knjiga novinarke Sonie Sicco z naslovom Trieste - Passeggiate nella Storia, ki jo bodo v knjigarni Ubik predstavili danes ob 18. uri. Z avtorico se bosta pogovarjali založnica Paola Tantulli in kulturna urednica dnevnika Il Piccolo Arianna Boria.

Avtorica je navdih za knjigo našla v turističnih vodičih iz 19. stoletja in v zapisih slovitih osebnostih, ki so Trst doživljali kot izredno pomembno mesto. V svojem delu tako razkriva večstoletno zgodovino Trsta, ki se odraža v velikih arhitekturnih mojstrovinah, majhnih podrobnostih in številnih zanimivih zgodbah, ki še vedno živijo v duhu tržaških ulic in trgov. Zanimivo branje je avtorica razdelala v več poglavij, v sklopu katerih je na poljuden način zbrala podatke o nastanku Jožefinske in Terezijanske četrtih, gradnji mostov in pomolov, ureditvi parkov in zelenic. Segla je še dlje v preteklost in v posebnem poglavju opisala zgodovino Griča sv. Justa. Ker je Trst poznan po sobivanju različnih verskih skupnosti, je posebno poglavje posvetila tudi predstavitvi vsake skupnosti posebej.

Dodana vrednost knjige je prav gotovo fotografsko gradivo, ki ga je avtorica črpala v Mestnih muzejih za zgodovino in umetnost. A zdi se, da je prava vrednost knjige predvsem v tem, da je širše dostopna z vidika pripovednega sloga, ki ga zaznamuje pogosta osredotočenost na še najmanjše detajle.