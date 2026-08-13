Tržaški zaliv ponovno obiskal morski mesec (VIDEO)

Plaval je v morju pred Grljanom, približno kilometer stran od kopališča Sirena. Tržaški zaliv je v preteklih dneh obiskal morski mesec (Mola mola), približno sedemdeset centimetrov dolgo ribo so opazili trije očividci, prebivalca morja so posneli in obvestili Miramarski morski rezervat, ki je posnetke objavil na družbenih omrežjih. Kot so pojasnili znanstveniki, je morski mesec odličen plavalec, na gladino vode pride, da bi se segrel po daljših potopih v hladne morske globine. Čeprav se ta velika in nenavadna riba v glavnem prehranjuje z meduzami, je njen jedilnik v resnici precej raznolik in vključuje tudi rake, manjše ribe ter druge morske organizme.