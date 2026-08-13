V Nabrežini in na Repentabru danes začetek praznovanj

Sredina avgusta na Krasu prinaša bogato prepletanje tradicije, kulture, športa in duhovnosti. Od danes do nedelje se bosta odvijali dve osrednji vaški in cerkveni praznovanji: tradicionalni praznik sv. Roka v Nabrežini ter praznik Marije Vnebovzete na Repentabru.

Pester program v Nabrežini

Občina Devin - Nabrežina v sodelovanju z lokalnimi društvi in župnijo prireja štiridnevno praznovanje vaškega in občinskega zavetnika sv. Roka. Danes bo ob 18. uri v Kulturnem domu Iga Grudna potekalo odprtje razstave Splet spomina in ustvarjalnosti, istočasno se bo na Sokolovem igrišču odvijal turnir odbojke na mivki. Ob 19.45 pa bo v župnijski cerkvi nastopila fantovska vokalna skupina Vihar pod vodstvom Mirka Ferlana.

Vrhunec dogajanja bo predstavljalo slovesno odprtje praznika sv. Roka. Ob 20.30 bo namreč na nabrežinskem placu vaščane in obiskovalce nagovoril župan Igor Gabrovec. Sledil bo nastop Kulturnega društva KD Borjač iz Sežane, ki bo z dramskimi prijemi prikazal težko delo kraških kamnosekov. Na večeru bodo tudi podelili pet priznanj zaslužnim občankam in občanom ter dve priznanji osebnostma, ki sicer ne prebivata na območju devinsko-nabrežinske občine, vendar sta že vrsto let nesebično predani vaški skupnosti.

Večerni program se bo nadaljeval ob 22. uri z DJ-em na igrišču Sokola, praznovanje pa vse do nedelje.

Shoda na Repentabru

V cerkvi na Repentabru bo ob velikem šmarnu prav tako praznično, to bo tudi trenutek duhovnosti. Danes bo ob 17. uri sveta maša in podelitev bolniškega maziljenja, jutri pa bo ob 20. uri v Srenjski hiši potekalo odprtje fotografske razstave Jožice Zafred Življenje iz zemlje. V cerkvi bo sledil koncert mladega kitarista Gabrijela Možine, učenca prof. Marka Ferija pri Glasbenı matici Trst.

V soboto bosta na vrsti romarska shoda, ob 10. uri s tržaškim škofom Enricom Trevisijem, ob 17. uri pa ob somaševanju slovenskih domačih duhovnikov.

Tridnevno praznovanje se bo sklenilo v nedeljo, na praznik sv. Roka, zavetnika tamkajšnje župnije. Ob 10. uri bo potekala maša, sledilo pa bo prijateljsko druženje ob kraških dobrotah in nastopu nabrežinske godbe na pihala, ki že vrsto let glasbeno povezuje kraški skupnosti v Nabrežini in na Repentabru.