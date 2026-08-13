Rezultati analiz kopalne vode v Izoli spodbudni

Na spletni strani Občine Izola so danes objavili, da so rezultati analiz kopalne vode spodbudni. Vsi vzorci, ki so jih v sredo, 12. avgusta, odvzeli na Svetilniku in kopališču Delfin, so pokazali izjemno nizke vrednosti mikrobioloških parametrov in so bile občutno pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi, poročajo Primorske novice.

Kot so sporočili iz občine, so se danes, 13. avgusta, na spletnem sestanku sestali predstavniki pristojnih institucij, ki spremljajo mikrobiološko onesnaženje kopalnih voda. Sestanka so se udeležili predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Agencije RS za okolje (ARSO) ter Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

V vzorcih, odvzetih na Svetilniku in kopališču Delfin, so izmerili 10 enot bakterije E. coli na 100 mililitrov vode, medtem ko je bilo intestinalnih enterokokov manj kot 10. Obe vrednosti sta občutno pod dovoljenim pragom.

Za preklic potrebna dva zaporedna dobra vzorca

Kljub ugodnim rezultatom danes še niso preklicali ukrepa o odsvetovanju kopanja. Kot pojasnjujejo na občini, protokol pristojnih institucij določa, da morajo biti vrednosti mikrobioloških parametrov pod mejnimi vrednostmi dva dni zapored. Če bodo tudi rezultati današnjih vzorcev ugodni, bodo zato ukrep na kopališču hotela Delfin predvidoma preklicali v petek, 14. avgusta, okoli poldneva.

Pristojne institucije medtem še vedno niso ugotovile vzroka onesnaženja. Vzorci, odvzeti v ponedeljek, 10. avgusta, so nakazovali na fekalno onesnaženje, vendar njegovega vira niso mogli potrditi. Na občini dopuščajo možnost, da je fekalije v morje izpustilo katero od plovil. Pri tem ni nujno, da je bilo plovilo privezano v Izoli, saj bi lahko onesnaženje povzročilo tudi plovilo, ki je območje zgolj preplulo.