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Kronika

Obroček, ki se mu je zataknil na spolnem udu, v bolnišnici odstranili gasilci

V operacijski sobi so moškega rešili z mini brusilnikom

Spletno uredništvo |
Pordenon |
13. avg. 2026 | 16:11
    Obroček, ki se mu je zataknil na spolnem udu, v bolnišnici odstranili gasilci
    Pordenonska bolnišnica (FACEBOOK/DANIELE RAMPOGNA)
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Gasilci iz Pordenona so posredovali v pordenonski bolnišnici za odstranitev kovinskega obročka, ki se je moškemu že pred dnevi zataknil na spolnem udu. Prizadevanja zdravnikov so bila dotlej neuspešna. Gasilci so v predoperacijski sobi uporabili mini brusilnik, primeren za mikro intervencije, ki jim ga je nudilo lokalno podjetje. Intervencija je potekala v sodelovanju z zdravniki in zdravstvenim osebjem, ki so vseskozi preverjali zdravstveno stanje pacienta.

Natančnost orodja in izkušenost gasilske ekipe, ki je v preteklosti že uspešno izvedla podoben poseg, sta bila ključna za ugodno rešitev operacije. Obroček so odstranili brez zapletov.

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