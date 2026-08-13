Obroček, ki se mu je zataknil na spolnem udu, v bolnišnici odstranili gasilci

Gasilci iz Pordenona so posredovali v pordenonski bolnišnici za odstranitev kovinskega obročka, ki se je moškemu že pred dnevi zataknil na spolnem udu. Prizadevanja zdravnikov so bila dotlej neuspešna. Gasilci so v predoperacijski sobi uporabili mini brusilnik, primeren za mikro intervencije, ki jim ga je nudilo lokalno podjetje. Intervencija je potekala v sodelovanju z zdravniki in zdravstvenim osebjem, ki so vseskozi preverjali zdravstveno stanje pacienta.

Natančnost orodja in izkušenost gasilske ekipe, ki je v preteklosti že uspešno izvedla podoben poseg, sta bila ključna za ugodno rešitev operacije. Obroček so odstranili brez zapletov.