Proslava ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini letos v Lipici

V soboto, 12. septembra, bo Hipodrom kobilarne Lipica gostil proslavo ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini. Da bo osrednja gostiteljica proslave občina Sežana je tudi nekoliko pomenljivo, saj je ministrstvo za kulturo za časa prejšnje vlade leto 2026 razglasilo za leto Srečka Kosovela. Sklepamo lahko tudi, da bo proslava tudi nekoliko »kosovelovsko« obarvana, poročajo Primorske novice.

Udeleženci bodo torej letos praznovali med lipicanci. Režijsko taktirko bo že drugo leto zapovrstjo v rokah držala direktorica Gledališča Koper v odhajanju Katja Pegan in tako postala edina režiserka v minulih desetih letih, ki bo režijo proslave ob priključitvi Primorske k matični domovini podpisala dvakrat. Pegan sicer velja za prekaljeno režiserko proslav. Na spletni strani Gledališča Koper namreč navajajo, da jih v svoji dolgoletni karieri nanizala več kot 20.

Slavnostna govornica na osrednji prireditvi ob državnem prazniku bo predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar. Nastopili bodo Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, združeni primorski pevski zbori, združeni pevski zbori kraško-brkinskih osnovnih šol, združena kraško-brkinska godba, Iztok Mlakar, Drago Mislej - Mef, Tinkara Kovač in skupina Špatula. Program bodo sooblikovali tudi primorske plesne šole in mažoretke, primorski taborniki in skavti, padalci ter seveda - kar je v Lipici skorajda samoumevno – lipicanci.

Osrednja proslava se sicer vsako leto seli v drug primorski kraj, s čimer organizacijo praznovanja prevzemajo različne občine. Lani je bila v Ilirski Bistrici, kjer jo je režirala prav Katja Pegan, leto prej, leta 2024, pa v Vipavi. Leta 2023 je Primorska praznovala v Opatjem selu, kjer je režijsko taktirko vihtel Radoš Bolčina.