Tržaško pristanišče okrepilo tovorne povezave z Baltikom

Jadransko in Baltsko morje, preko njega pa tudi skandinavske države, bodo z zanesljivo pristaniško ponudbo in razvejano mrežo pomorskih in železniških povezav odslej naprej še nekoliko bližji. Na sedežu deželne vlade na Velikem trgu so včeraj popoldne v družbi litovskega ministra za transport Mariusa Skuodisa in italijanskega kolege Enrica Giovanninija podpisali pomemben sporazum o sodelovanju na področju intermodalnega transporta med Italijo in Litvo po Baltskem koridorju. Glavni akterji globalne logistične rešitve skozi osrčje Evrope so vodstvo litovskih železnic, litovske družbe za tovorni železniški pomet LTG Cargo in družbe Società Alpe Adria spa, Samer & Co. Shipping spa ter nemška družba Duisport Agency Gmbh.

Visoke goste je sprejel predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, ki je v pozdravnem nagovoru dejal, da vključitev tržaškega pristanišča v jadransko-baltski prometni koridor ni strateško pomemben samo za Italijo, ampak za vso Evropo. Fedriga je ob tem še opozoril, da je v potencial tržaškega pristanišča verjela tudi italijanska vlada, ki mu je iz programa za okrevanje in odpornost namenila kar 400 milijonov evrov. »Vesel sem, da bo naša regija imela vlogo protagonista v jadransko-baltskem koridorju,« je ob koncu dejal predsednik deželne vlade. Goste je pozdravil tudi župan Roberto Dipiazza, ki je naštel odličnosti in potenciale mesta ter napovedal, da se bo zavzel za pobratenje Trsta z litovskim mestom Kaunas, kamor bo namenjeno blago iz Trsta.

V nadaljevanju sta besedo prevzela litovski in italijanski minister za transport. Marius Skuodis je izpostavil prednosti tega območja, ki jih bodo v sklopu novega dogovora izkoristili v čim večji meri, koristi od sodelovanja pa bodo po njegovih besedah imele tudi skandinavske dežele. Spomnil je, da se je pred natanko letom dni litovska predsednica vlade Ingrida Šimonyté srečala z italijanskim kolegom Mariom Draghijem, na takratnem srečanju pa sta izpostavila potrebo po boljši gospodarski povezavi.

Zadovoljstvo nad mednarodnim dogovorom je izrazil tudi italijanski minister Enrico Giovannini. »Ko pri sklepanju dogovorov sodelujejo tudi ekonomski operaterji, ti veljajo dvojno. Za vsako investicijo stojijo vzajemne koristi in skupna vizija prihodnosti,« je dejal gost iz Rima.