Tržaško pristanišče se bo promoviralo v Budimpešti

Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana, ki pod svojim okriljem poleg tržaškega združuje tržiško pristanišče in zaledna logistična središča, je v ponedeljek v Budimpešti odprl svoj prvi urad za promocijo v tujini, in sicer skupaj z logistično družbo Alpe Adria spa. Slovesnosti so se udeležili predsednik sistema Zeno D’Agostino, madžarski namestnik ministra za zunanje zadeve in trgovino Levente Magyar, italijanski veleposlanik na Madžarskem Manuel Jacoangeli ter predsednik in izvršni direktor družbe Alpe Adria Maurizio Maresca in Antonio Gurrieri.

Gurrieri je poudaril, da so leta 2005 ravno med tržaškim sedmim pomolom in železniškim terminalom v Budimpešti odprli prvi intermodalni servis, ki ga danes s 50-odstotnima deležema upravljata Alpe Adria in To Delta, za operativno plat pa skrbi družba Rail Cargo Austria. Število zabojnikov, ki potujejo po tej trasi, je leta 2016 začelo strmo naraščati. S takratnih 300 vlakov in 20.000 kontejnerskih enot TEU letno so leta 2019 prešli na 1049 vlakov in 63.604 TEU.

»Porast števila tedenskih prevozov kaže na presenetljivo pozitiven odziv madžarskega trga, ki je tudi sad sinergij z Deželo FJK,« je komentiral D’Agostino. Dodal je, da imajo madžarska industrija in potrošniki v tem okno na Daljni vzhod, Bližnji vzhod in v Sredozemlje. Trst pa odigrava svojo šahovsko partijo na mednarodni sceni in krepi vezi z Madžarsko, potem ko je tamkajšnja javna družba Adria Port investirala 100 milijonov evrov v gradnjo terminala na 32-hektarskem območju pri Žavljah.