Gorico so prejšnji teden obiskali režiserka Paola Randi ter del igralske zasedbe filma Se domani non torno (Če se jutri ne vrnem), ki je v italijanske kinodvorane prišel v začetku novembra. Pred projekcijo so se z občinstvom srečali režiserka in igralci Tecla Bossi (v filmu Elena Cecchettin), Tommaso Allione (v filmu Davide Cecchettin) ter Rossana Mortara (v filmu prostovoljka). Film pripoveduje zgodbo družine Cecchettin po umoru 22-letne Giulie, ki jo je leta 2023 do smrti zabodel njen nekdanji fant Filippo Turetta, in odpira vprašanja o družbeni odgovornosti in pomenu vzgoje.

Giulia je prelomnica

»Giuliina zgodba je pomenila prelomnico v družbenem dojemanju tovrstnih kaznivih dejanj,« je poudarila režiserka Paola Randi. Pred tem smo si femicid pogosto predstavljali kot dejanje neznanih, temačnih posameznikov, ki prihajajo iz nekega oddaljenega okolja. Zgodba Giulie, tudi po zaslugi izjemnega poguma njene družine, je pokazala, da so storilci pogosto prav tisti, ki so ženskam najbližje: njihovi možje, fantje, nekdanji partnerji. Nasilje tako ni več mogoče obravnavati samo kot problem posameznika, ampak kot širši kulturni in družbeni problem.

Film, ki temelji na knjigi Cara Giulia (Draga Giulia) njenega očeta Gina Cecchettina, je režiserka zasnovala okoli odsotnosti oz. izgube družinskega člana. Gino Cecchettin je svojo osebno tragedijo spremenil v poslanstvo. Ustanovil je Fundacijo Giulia Cecchettin, prek katere spodbuja preventivne programe na področju spolne in čustvene vzgoje. »Samo kaznovanje ne zadostuje. Nasilje moramo preprečevati predvsem z vzgojo,« je opozorila Randi.

Boj proti brezbrižnosti

Tecla Bossi je spregovorila tudi o svojem pogledu na Eleno Cecchettin, ki jo javnost pozna predvsem kot pogumno in odločno mlado žensko, ki je po sestrinem umoru postala pomemben glas v boju proti nasilju nad ženskami. »Za to podobo junakinje pa se skriva povsem običajno dekle, ki ima sestro neizmerno rada, tako kot imam jaz rada svojo,« je povedala igralka. Prav v tem se po njenem mnenju skriva pomembno sporočilo, da tudi povsem običajni ljudje lahko veliko prispevamo k spremembam:»Poleg tega, da moramo glasno opozarjati na problem, lahko veliko naredimo tudi s skrbnim in odgovornim odnosom do te teme. Boriti se moramo proti brezbrižnosti.« Kot poudarja Gino Cecchettin, lahko vsakdo postane nosilec sprememb.

Tommaso Allione je pojasnil, da je pri oblikovanju svojega lika, Giuliinega brata Davideja, poskušal predvsem razumeti njegovo doživljanje in se vživeti vanj. Gre namreč za enega manj poznanih članov družine, saj je bil v času dogodkov še mladoleten.

Igralka Rossana Mortara, ki je v filmu odigrala vlogo prostovoljke, je predstavila tudi delovanje fundacije Penelope. Združenje, ki ga je ustanovil Gildo Claps, brat umorjene Elise Claps, nudi podporo družinam pogrešanih oseb in drugim, ki se znajdejo v podobno težkih okoliščinah. Njegovo delo temelji predvsem na spremljanju, pomoči in podpori svojcem, ki se v najtežjih trenutkih pogosto znajdejo v položaju, ko ne vedo, kam se obrniti.