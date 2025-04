Tudi letos so s kovanci obmetavali pirhe

Med najbolj značilnimi šegami, ki se dogajajo na velikonočno nedeljo v naših krajih, je nedvomno kriško tučenje, ki ga vsako leto prireja SKD Vesna. Tako je bilo tudi letos, ko so se včeraj malčki po slovesni maši zbrali pri stopnišču ob kriški cerkvi in s kovanci skušali zadeti jajca, ki so bila postavljena po stopnicah. Otrok, ki zadene pirh, si izbori pravico, da poje barvano jajce.

Običaj tučenja je sicer značilen za celotno Slovenijo in se je tradicionalno lahko dogajal v domačem krogu, v gostinskih obratih ali po mašah. Marsikje je običaj sicer padel v pozabo, v Križu pa se za njegov obstoj, na veliko veselje mladih tekmovalcev, bori SKD Vesna.