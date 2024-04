Tudi tržaški zapor je prenatrpan

V tržaškem zaporu trenutno prebiva 242 zapornikov, čeprav bi jih moralo biti največ 139. Prezasedenost zaporov je kočljivo vprašanje, s katerim se soočata Italija in vsa Evropa, Furlanija - Julijska krajina pa je na nacionalni lestvici tik pod vrhom za Apulijo in Lombardijo. Skupno jih je v deželi namreč 690, ko bi jih moralo biti največ 465.

Na stisko, ki jo doživljajo zaporniki in zaposleni v zaporih, ki so primorani upravljati nastalo stanje, sta včeraj opozorila deželna svetnica Giulia Massolino (Pakt za avtonomijo - Zdaj Trst) in ustanovitelj združenja Società della Ragione Massimo Brianese, ki sta obiskala tržaški zapor Ernesta Marija v Ulici Coroneo. Spremljala sta ju deželni in občinski varuh pravic zapornikov Paolo Pittaro in Elisabetta Burla, ki sta med drugim opozorila na vse večje število zapornikov in zaposlenih, ki se odločijo za samomor.

»Pravnomočno obsojenih je v tržaškem zaporu 116. Podatek je zgovoren, saj to pomeni, da je število oseb, ki še niso dočakale obsodbe in so preventivno priprte, previsoko. Več kot 100 bi jih obdobje čakanja lahko preživelo drugje,« je opozoril Brianese. Združenje Società della Ragione se dnevno ukvarja s krizo v italijanskem pravosodnem sistemu, politiki in institucijah.

»Kdor še ni obsojen, v zaporu nima pravice do pogovora s psihologi, ker naj bi zanj skrbelo zdravstveno podjetje, ne pa zaporniška služba. Ker pa je zdravstvo v FJK na kolenih, se za zapornike ne zmeni,« je poudarila Massolino, ki se bo danes pridružila gladovni stavki videmskih zapornikov in tamkajšnjega varuha pravic Franca Corleoneja.