Tudi v silosu praznovali konec ramadana

Krajevna muslimanska skupnost je v dopoldanskih urah priredila skupinsko molitev na nogometnem igrišču pri Svetem Alojziju, dobrodelniki so popoldne v silos ponesli nekaj dobre volje. Včeraj se je tako tudi v Trstu sklenil muslimanski sveti mesec ramadana.

»Letošnji ramadanski bajram pa je le polovičen praznik,« je za Primorski dnevnik dejal predsednik tržaške islamske skupnosti Akram Omar, »v sebi nosimo neizmerno bolečino zaradi tega, kar se dogaja v Gazi«. Zadovoljen je sicer nad množično udeležbo pri Sv. Alojziju, kjer se je skupinske molitve udeležilo med 2500 in 3000 vernikov, vsaj 1000 več kot lani. Voščila so prejeli od vseh drugih verskih skupnosti, molitvi je prisostvoval tudi tržaški rabin Eliahu Alexandre Meloni, poleg predsednika tržaškega občinskega sveta Francesca di Paola Pantece. »Trenutek je težek, odnosi z Judovsko skupnostjo pa sploh niso. Prostora je za vse, če le obstaja volja,« je zaključil Omar.

Peš iz Albanije do Trsta

Polovično praznovanje se je nadaljevalo v silosu. Pripadniki dobrodelnih organizacij so organizirali druženje ob koncu ramadana, saj je velika večina gostov ruševine ob tržaškem kolodvoru muslimanske veroizpovedi. Vzdušje je bilo malo bolj praznično kot običajno, vsekakor pa ne sproščeno. Med našim obiskom silosa v zgodnjih popoldanskih urah ni bilo veliko ljudi. Nekaj skupin migrantov je kuhalo na odprtem ognju.

Približala se nam je četverica »gostov« silosa. Štirje moški so nam ponudili kos čokolade, pogovor je kaj kmalu naneslo na njihov vsakdan. Razložili so nam, da so prebivalci silosa predvsem iz Bangladeša, Pakistana in Sirije. »Je tudi nekaj Palestincev?« je eden vprašal drugega. »Ne, njih ni.«