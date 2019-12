Tuiach ne gre v tujsko legijo

»Po vseh žaljivkah, ki sem jih bil deležen zaradi svojih izjav, in stresu, ki ga doživljam v družinskem krogu zaradi bolezni otroka, sem se odločil za umik. Najprej sem želel iti v francosko tujsko legijo, dejansko sem prišel do kraja Aubagne, kjer je center legionarjev za rekrutiranje, nato pa sem se premislil. In pot ubral proti Lurdu, kjer lahko v miru molim,« je po telefonu povedal tržaški občinski svetnik mešane skupine, sicer pa nekdanji ligaš in član stranke Forza Nuova, Fabio Tuiach. Na vprašanje, če bo ta njegov umik dolgotrajen, je Tuiach odgovoril, da bo v Trstu čez par dni. Prav gotovo bo prisoten na prihodnji seji tržaškega mestnega sveta.

»Ne razumem, zakaj moje izjave dvigujejo toliko prahu. Govorim, kar mislim, v zameno pa sem deležen medijskega linča. Dolgo časa sem razmišljal o odhodu iz Italije, namen je bil poiskati notranji mir in vero. Priznam, da sem v zvezi s sinovo boleznijo šibek. Ta me je popolnoma spravila s tira,« je svoje tegobe iz Lurda opisal mestni svetnik.