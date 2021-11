Tuiacha odpustili iz službe

Nekdanjega boskarja in bivšega občinskega svetnika, zdaj zagnanega protestnika proti covidnemu potrdilu Fabia Tuiacha je pristaniška kadrovska agencija Alpt, pri kateri je bil zaposlen, odpustila iz službe. Medtem ko je bil na bolniškem dopustu, se je udeležil protestov in bil med govorniki na shodu, so navedli razloge za odpustitev v priporočenem pismu, ki so mu ga poslali.

»Imam pet otrok, moja žena pa je zaposlena kot prodajalka s polovičnim delovnim časom: hrano bomo jemali pri Karitasu,« je izjavil.