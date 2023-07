Turisti z ladij za križarjenje v mestu ostanejo le nekaj ur

Guerrino Lanci (Federalberghi) je na petkovi okrogli mizi o trajnostnem turizmu dejal, da noče, da bi center Trsta postal »Disneyland«. Kot je dejal, turisti danes iščejo pristne izkušnje, radi zahajajo v kraje, kjer je občutiti domačnost. Zaradi tega se je pomembno s pravnimi sredstvi zoperstaviti gentrifikaciji, to je zapolnitvi centra mesta z nastanitvenimi strukturami. Pri tem postane namreč življenje v nevzdržno za domačine, središče pa izgubi svojo avtentičnost.

Ko govorimo o trajnostnem turizmu, križarskega turizma ne moremo prištevati na ta seznam. Iz študije The Return of the Cruise, pod katero se je podpisalo naravovarstveno združenje Transport & Environment, je razvidno, da 47 velikih ladij izpusti toliko toplogrednih plinov kot 900.000 avtomobilov. Potem je tukaj še vpliv na življenje lokalcev: v Trstu na primer primanjkuje parkirišč na nabrežju, ki je rezervirano za velike ladje. Nad križarkami pa je vseeno navdušen župan Roberto Dipiazza, ki trdi, da tak turizem polni blagajne lokalnih obratov. To je delno res za trgovine v strogem centru mesta, po besedah Guerrina Lancija (Fedralberghi) pa turisti večino denarja vsekakor zapravijo na krovu, v mestu namreč ostanejo le nekaj ur.