Turistično-literarni sprehodi po Kosovelovih sledeh

Kosovelov dom Sežana je skupaj s Kosovelovo spominsko sobo, v okviru Ljudske univerze Sežana in z društvom Konstruktivist pripravil nov urbani kulturno-turistični produkt pod imenom V korak s Kosovelom. Gre za literarno turistični sprehod po Sežani, ki ga vodi Mateja Kralj.Partnerji bodo obiskovalcem ponujali predstavitev Srečka Kosovela na drugačen način in širše od predstavitve, ki sedaj poteka v Kosovelovi spominski sobi. Hkrati gre za promocijo Sežane, Tomaja, Kosovelove poti in Kosovelove domačije ter nenazadnje Krasa v celoti, vendar vsekakor v luči kulturnega turizma, razlagajo v sporočilu za medije.

Projekt se zgleduje po podobnih pobudah drugod po Sloveniji, in sicer t. i. vodene poti z vsebinsko rdečo nitjo in dodano vrednostjo pripovedovanja zgodb. Take poti so na primer v Ljubljani: Feministična tura, Pank tura, Ženska literarna tura, Zelena pešpot ipd. Na te ture so se naslanjali tako z vidika organizacijske zasnove kot tudi cenovne politike. Vsebinski del pa je v celoti pripravila Mateja Kralj.

Sprehod, ki traja dve uri, se začne na železniški postaji v Sežani in zaključi v Kosovelovi spominski sobi. Na literarnem sprehodu berejo pesmi in preko vizualnih dražljajev pesnikovega rojstnega kraja spoznavajo zanimivo pesnikovo življenje, njegovo bogato literarno ustvarjanje in iščejo sledi, ki jih je Srečko pustil v ustvarjanju drugih. Udeleženci na različnih delih poti pridobivajo del sestavljanke, ki jo na koncu v Kosovelovi spominski sobi sestavijo v izviren spominek. Na poti so na določenih točkah na novo vzpostavljene tudi talne označbe, ki dajejo sprehodu poseben pečat.