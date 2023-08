Turistki ukradla denarnico v sladoledarni

Nabrežinski karabinjerji so med obmejnimi kontrolami prestregli 37-letno romunsko državljanko, ki je pred leti okradla turistko v Firencah.

Leta 2017 je skupaj s pajdaši v sladoledarni v Firencah turistki ukradla denarnico. Medtem ko sta jo dva izmed njih porinila, ker sta hotela bolje videti okuse sladoledov v izložbi, ji je ženska izmaknila denarnico in jo skrila pod pikčasti šal. Nato so vsi skupaj zbežali. S pomočjo varnostnih kamer so policisti kaj kmalu odkrili, kdo so bili tatovi, a se je za njimi izgubila vsaka sled.

Vse dokler je niso izsledili nabrežinski karabinjerji, ki so jo odvedli v koronejski zapor, ker mora prestati eno leto in tri mesece zaporne kazni.