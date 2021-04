Turizem in policijska ura ne gresta skupaj

V tržaški pokrajini posluje malo več kot sto hotelov. To število ne zajema drugih nastanitvenih obratov. Koronavirus je že dotolkel pet odstotkov hotelov, veliko jih letos tvega zaprtje. Čeprav se Italija v ponedeljek odpira, si hotelirji ne obetajo množičnih rezervacij. Negotovosti oz. neodgovorjenih vprašanj ostaja veliko, je prepričan predsednik pokrajinskega združenja hotelirjev Federalberghi Guerrino Lanci.

Mislite, da bo letošnje poletje za hotelirje težje, kot je bilo lansko?

Osebno sem zelo kritičen do nedoslednosti odločevalcev. Ne verjamemo več tistemu, kar nam pravijo. Res je, da so nekateri že rezervirali mesta na plažah in senčnike, a to niso storili turisti, ampak ljudje, ki imajo v letoviških krajih počitniška stanovanja. Ker so za potovanje v druge kraje potrebna potrdila o prebolevnosti, o cepljenju ali o opravljenem hitrem oz. PCR testu, so si imetniki počitniških nastanitev rezervirali mesto na plaži. Ne verjamem, da bodo pod pogoji, ki jo določa vladna uredba, turisti prihajali v Trst. Mi smo odvisni predvsem od nemškega in avstrijskega trga, kar 60 odstotkov naših gostov prihaja iz teh dveh držav. Z njihove strani trenutno nimamo nobene rezervacije. Domači gostje bodo letos poleti počitnikovali raje v planinah ali na morju kot v mestu. Pa še en paradoks bi rad izpostavil. Turistične bone bodo Italijani lahko koristili tudi v turističnih agencijah. Osebno sem zadovoljen za turistične agencije, a ne pozabimo, da bo Italijan s turističnim bonom lahko šel tudi na počitnice v tujino. Na ta način se ne spodbuja domači turizem.