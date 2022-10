Turizem je treba promovirati timsko

Turizem je timsko delo na dolgi rok. O tem so prepričani predstavniki Občine Trst, deželnega turističnega urada Promoturismo FVG, stanovske organizacije Confcommercio in pokrajinske hotelirske zveze Federalberghi, ki so na včerajšnjem srečanju z novinarji predstavili obračun dela kongresnega in turističnega urada (Trieste Convention & Visitors Bureau), ki so ga v pritličnih prostorih Skladišča 26 v Starem pristanišču odprli spomladi leta 2021 z namenom nadgradnje turistične promocije Trsta in celotne regije. V letu in pol so s skupnimi močmi organizirali kar lepo število promocijskih dogodkov, s katerimi so uspešno spodbujali razvoj turizma.

Guerrino Lanci, predsednik tržaških hotelirjev, je tako izpostavil, da so turiste v Trst vabili s kampanjami, kot so Izkustveni turizem v Miramarskem rezervatu, Kraški treking, Kulturni program z Monetom in Kahlo. »Lovili« so jih tudi s kavnimi pobudami, očarali pa so jih z Bloomovim dnevom, s katerim so se poklonili pisatelju Jamesu Joyceu. Kot je ocenil Lanci, ima Trst to srečo, da ima skoraj vse pogoje za dobra turistična izhodišča, ob tem pa je še dodal, da so se turistične navade gostov v zadnjih letih spremenile, zaradi česar je treba investirati tudi v izobraževanje turističnega kadra.