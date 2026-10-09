Ubežnik je nadlegoval ljudi

Tržaški kriminalisti so preteklo sredo nadeli lisice 36-letniku, ki je pred eno od trgovin v Ulici Giulia nadlegoval stranke trgovine in mimoidoče. Izkazalo se je, da je šlo za ubežnika, ki bi moral biti v zaporu.

Ko so policisti prispeli na kraj, so opravili prve kontrole, izkazalo se je, da je moškega, državljana Romunije višje sodišče v Acquili obsodilo na osem let in pol zaporne kazni, zaradi kraj, vlomov, izsiljevanj in podobnih kaznivih dejanj, ki jih je storil po Italiji. Moškega so najprej identificirali na kvesturi, na kar so ga odvedli v koronejski zapor.