Ugriznil jo je modras, ki je bil ovit okrog lesene ograje

Žensko, ki jo je v soboto v Dolini Glinščice ugriznila kača, so včeraj odpustili iz bolnišnice. Hospitalizirana je bila pet dni, iz preventivnih razlogov se je dva dni zdravila tudi na intenzivni negi. Njeno zdravstveno stanje je zdaj dobro.

Izvedelo se je medtem za podrobnosti sobotnega dogodka. Vest je objavil na družbenih omrežjih ugledni naravoslovec Enrico Benussi. »Ugrizu modrasa doslej med dolgoletnimi pohodi v naravo nisem na srečo nikoli prisostvoval,« je zapisal. »V soboto pa je prijateljica imela smolo, da se je z roko nehote naslonila ravno na dvoletnega modrasa, samca, ki ga ni opazila, ker je bil ovit okrog lesene ograje v bližini melišča,« nadaljuje Benussi. Reakcija živali je bila seveda takojšnja, je zapisal. Prijateljici smo takoj nudili potrebno pomoč in jo nato pospremili do koče Premuda, kjer so jo pričakali reševalci, ki smo jih že na kraju poklicali. Pohvaliti jo moramo, ker je vseskozi ohranila mirno kri. Reševalci so jo prepeljali v bolnišnico. Njeno zdravstveno stanje je potrebovalo veliko pozornost, zato so jo zdravniki iz preventivnih razlogov dva dni hospitalizirali na oddelku za intenzivno nego.