V Dolini Glinščice jo je ugriznila kača

Italijansko turistko so v soboto popoldne v katinarski bolnišnici hospitalizirali zaradi ugriza kače iz družine gadov. 65-letno žensko je žival ugriznila v roko med izletom po Dolini Glinščice.Ženska je doma iz Toskane, v Dolini Glinščice je bila v skupini izletnikov. Nahajali so se nedaleč od koče Premuda, pri Gornjem koncu, kjer se začenjajo steze, ki vodijo v osrčje slikovite doline. Tam naj bi se 65-letnica okrog 14. ure sklonila in z roko segla proti grmovju, kjer se je skrivala strupenjača. Ta je turistko ugriznila v roko. Osebe, ki so bile z njo, so poklicale na številko za klice v sili 112. Osebje službe 118 je prispelo h koči Premuda in ponesrečenki nudilo prvo pomoč. Nato so jo prepeljali na Katinaro, kamor so jo menda sprejeli z rumeno triažno kodo.V bolnišnici so temeljito pregledali oteklo roko. V teh primerih je treba hitro preprečiti, da se strup ne razširi po telesu. Ženska je bila na oddelku za urgentno medicino, ko bi se njeno stanje poslabšalo, bi jo preselili na oddelek za intenzivno nego.