Ukradel motor in ostal brez goriva

Karabinjerji iz Bazovice so v sodelovanju s kolegi iz Nabrežine med obmejno kontrolo aretirali moškega na begu. Gre za 40-letnega romunskega državljana, ki mora prestati 5-mesečno zaporno kazen zaradi poskusa tatvine v oteževalnih okoliščinah. Prestregli so ga na avtobusu. Pred enajstimi leti ga je za krivega spoznalo sodišče v Benetkah. Skupno z drugimi pajdaši, ki so ukradli športni avtomobil, je v garaži ukradel motor. Kmalu pa je ostal brez goriva in je njegov poskus tatvine spodletel. Pobegnil je peš, za njim in za tolpo so se nato izgubile vse sledi. Motor pa so predstavniki sil javnega reda kmalu vrnili lastniku.

Moškega so karabinjerji prepeljali v tržaški zapor.