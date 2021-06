Ulice naj bodo še naprej zaprte

Tržaška občina je sredi maja uvedla zapiranje nekaterih ulic za promet ob koncih tedna in praznikih, da bi gostincem, ki nimajo zunanjega prostora, dovolila strežbo na prostem in jim tako omogočila, da si po dolgem zaprtju, nekoliko opomorejo. Vse kaže pa, da bo odredba končala veljati že 13. junija in da je občina ne namerava podaljšati. Zato so nekateri gostinci sprožili peticijo in zaprosili občino naj se premisli.

»Kupili smo mize, stole, senčnike in drugo opremo za strežbo na prostem ter bili nad občinsko odredbo navdušeni. Končno smo malo zadihali in ponovno postregli gostom. Zdaj pa, po nekaj tednih, bomo ponovno prikrajšani,« je povedala Giovanna Abbondanza, upraviteljica restavracije Mimì e Cocotte, ki se nahaja v Ulici Cadorna. »Blizu nas sta še dve restavraciji, ki nimata svoje terase. Če bodo ceste ponovno odprli prometu, bo na prepihu 30 uslužbencev samo v naši ulici,« je pristavila gostinka, ki je iz neuradnih virov izvedela, da občina ne namerava podaljšati uredbe zaradi nasilnih izgredov, ki so nastali ob rahljanju ukrepov za zajezitev pandemije ter zato, ker so se prebivalci zaprtih ulic pritožili, da ob koncih tedna nimajo možnosti parkiranja v neposredni bližini stanovanj.