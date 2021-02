Ulični pretepi kot posledica pandemične realnosti

Zdi se, da posredna posledica pandemije postaja tudi povečano ulično nasilje. Skoraj ga ni tedna, da ne bi v pretep morali posredovati organi pregona. Do novega prepira, iz katerega se je razvil pretep, je prišlo v soboto zvečer okoli 19. ure, in sicer v Ul. Torino, ki velja za tržaško prizorišče nočnega življenja. Ker tega v časih korone ni, se je čas za fizično obračunavanje premaknil na bolj zgodnjo uro.

V sobotni pretep je bilo vpletenih skoraj 20 mladeničev, večinoma tujcev. Dva sta v pretepu skupila poškodbe, a sta zavrnila zdravniško pomoč. Po prvih zbranih podatkih policije, ki je bila prva na prizorišču fizičnega obračunavanja, se je sprla najprej skupinica petih mladih. »Biks« se je razširil zelo hitro in v pretep so se vpletli še drugi. Po zraku so začeli leteti kozarci, med seboj pa so obračunavale različne skupinice. Policijo je poklical lastnik enega od tamkajšnjih barov. Predstavniki organov pregona so na kraj dogodka prispeli v nekaj minutah in takoj pomirili strasti med pretepači, ki naj bi bili vinjeni. Le nekaj minut kasneje je do novega nasilnega dejanja prišlo na pomolu Audace, kjer so neznanci s steklenico po glavi udarili 27-letnega pakistanskega igralca kriketa Emada Khana in ga porinili v morje. Iz vode, kjer se je moški začel utapljati, ga je rešilo dekle, ki je skočilo za njim.

So lahko ulični pretepi posledica pandemične realnosti, smo vprašali prefekta Valeria Valentija in psihologa Iztoka Spetiča.