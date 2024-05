V Ulici Castagneto je kot kaže prišlo do uhajanja plina, zato so morali lokalni policisti ulico zapreti za promet od križišča z Ulico Lucio Vero. Na kraju so bili poleg lokalnih policistov na delu tudi gasilci, ki odpravljajo problem.

Po dobri uri so Ulico Castagneto ponovno odprli za promet.