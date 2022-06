Umora v Kobjeglavi osumljen moški iz Mavhinj

Preiskava o umoru 57-letnega Darja Grmeka, ki so ga v njegovi hiši v Kobjeglavi našli mrtvega preteklega 2. aprila, je privedla do prijetja osumljenca. Ime mu je Adriano Petelin in je doma iz Mavhinj.

Grmek naj bi skupini prekupčevalcev z italijanske strani meje dobavljal drogo, še zlasti kokain, nekaj pa se je očitno zapletlo in prišlo je do spora, ki je bi privedel celo do umora. Preiskava je tako potekala čezmejno, s koprskimi kriminalisti so sodelovali tržaška lokalna policija in nabrežinski karabinjerji, ki so imeli s prekupčevalci izkušnje iz nedavnih preiskav.