Umrl 48-letnik, ki ga je podrl avtomobil v Drevoredu D’Annunzio

Na oddelku za oživljanje v katinarski bolnišnici je za posledicami nesreče, ki se je pripetila v torek ob 21. uri v Drevoredu D’Annunzio, umrl Xavier Cosmini, 48-letnik, ki ga je podrl avtomobil. Na prehodu za pešce je vanj silovito trčil bmw, za volanom katerega je bil 29-letnik, ki se bo zaradi smrti moral zagovarjati na sodišču.

Cosminija je po trčenju odbilo deset metrov stran in je obležal na cestišču. Reševalci so že tedaj ugotovili, da je bilo njegovo zdravstveno stanje hudo. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Danes je žal podlegel poškodbam.