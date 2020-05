Umrl je Aleš Lokar

Danes je na Tržaškem odjeknila vest, da je v domu za starejše občane v Bergamu v 85. letu starosti umrl ekonomist, univerzitetni profesor in politični delavec Aleš Lokar, ki je zlasti v 80. letih prejšnjega stoletja odigral pomembno vlogo kot predstavnik stranke Slovenska skupnost tržaškem občinskem svetu in odbornik v tamkajšnji mestni upravi. Pokojnik je v Lombardiji živel zadnja tri leta, potem ko je doživel srčno kap. Najprej je v Milanu živel pri mlajšem sinu Marku, pred letom dni pa se je preselil v dom za starejše občane v Bergamo. Po poškodbi in operaciji na kolku pred mesecem dni se je vrnil v dom, kjer pa je kmalu zatem umrl.

Aleš Lokar se je rodil v Ajdovščini 10. novembra 1935, leta 1947 se je z družino preselil v Trst, kjer je maturiral tako na Trgovskem tehniškem zavodu Žige Zoisa kot na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna (v tem primeru kot privatist), zatem pa diplomiral iz blagoznanstva na Fakulteti za kemijo na Univerzi v Trstu. Poučeval je med drugim na univerzah v Urbinu in Vidmu, kot Fulbrightov nagrajenec tudi v New Orleansu v ZDA, po upokojitvi pa tudi v visokošolskem centru Alma Mater Europaea v Sloveniji. Napisal je vrsto strokovnih in znanstvenih razprav in člankov zlasti na ekonomsko tematiko ter o italijansko-jugoslovanskih gospodarskih odnosih, sodeloval je s Slovenskim raziskovalnim inštitutom ter bil med ustanovitelji in souredniki revije Most. Med njegovimi zadnjimi deli je knjiga z naslovom Sekularna miselnost, znanstvene domneve, prerokovanja in podjetništvo kot iskrice Božjega, ki je leta 2016 izšla pri celovški Mohorjevi založbi, predstavili pa so jo tudi v Trstu.

Politično se je udejstvoval v vrstah stranke Slovenska skupnost, kjer je bil dolgo let član strankinega pokrajinskega in deželnega vodstva. Na listi SSk je bil leta 1978 izvoljen v tržaški občinski svet, kjer je v 80. letih prejšnjega stoletja bil tudi član občinskega odbora ter med drugim dosegel dvojezične nalepke na zabojnikih za odpadke.