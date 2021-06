Umrl je Miha Samsa

V Dijaškem domu Srečka Kosovela in v širši javnosti je včeraj odjeknila žalostna vest, da je v 57. letu starosti podlegel hudi bolezni in za vedno zatisnil oči Miha Samsa. Od leta 2014 je bil predsednik Dijaškega doma. Ravno v Dijaškem domu je preživel velik del svoje mladosti, najprej kot gojenec, nato pa kot vzgojitelj. »Spominjam se ga, ko je gojence spremljal na poletnem centru v Tolminu. Iznajdljiv in bister je Miha nato izbral drugo pot in odprl špeditersko podjetje,« je povedal ravnatelj Dijaškega doma Gorazd Pučnik.

Samsa si je prizadeval za razvoj vzgojno-mladinske dejavnosti med Slovenci v Italiji. Leta 2000 je aktivno nastopil v upravnem odboru Dijaškega doma Srečka Kosovela, leta 2014 pa bil izvoljen za predsednika. »Za našo skupnost je to velika izguba. Pogrešali ga bomo,« je dodal Pučnik. Miha Samsa je bil tudi član izvršnega odbora SKGZ.

Žalna seja bo jutri, četrtek, 3. junija, ob 19. uri v Dijaškem domu.