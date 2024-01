Umrl je nekdanji deželni svetnik Boris Iskra

Na svojem domu v Lokvi je ob prehodu v novo leto umrl Boris Iskra, dolgoletni tržaški politik, nekdanji deželni svetnik Komunistične partije Italije (KPI) ter profesor na slovenskih šolah v Italiji. Maja letos bi dopolnil osemdeset let.

Boris Iskra se je rodil leta 1944, izhajal je iz slovenske družine pri Svetem Jakobu. Diplomiral je na filozofski fakulteti tržaške univerze, in sicer z diplomsko nalogo o političnem delovanju Slovencev v Trstu v letih 1918–1922, saj mu je politika že v mladih letih zlezla pod kožo. Na slovenskih šolah je nato poučeval italijanščino, in sicer dolga leta na Državnem trgovsko-tehničnem zavodu Žige Zoisa.

Bil je komunist, že kot mlad študent se je v šestdesetih letih včlanil v KPI in zatem postal član tržaškega pokrajinskega tajništva te stranke. Od leta 1978 do 1988 jo je zastopal v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine, bil je tudi svetnik v devinsko-nabrežinski občini. Kot publicist je sodeloval s tržaškim glasilom Delo. Po razpustitvi KPI, v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, se je pridružil Levim demokratom, pozneje pa se je odločil za prestop k novi KPI.