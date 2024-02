Umrl je nekdanji rektor Fermeglia

V dolini Glinščice je danes popoldne nenadoma umrl nekdanji rektor tržaške univerze Maurizio Fermeglia. Bil je star 68 let. Fermeglia je doživel zastoj srca in zaman so bili poskusi reševalcev, da bi mu rešili življenje.

Nekdanji rektor, ki je vodil tržaško univerzo od leta 2013 do leta 2019, je bil inženir in je bil zelo znan in cenjen ne samo na Tržaškem, temveč tudi na državni ravni. Kot rektor si je med drugim prizadeval za vrnitev tržaškega Narodnega doma Slovencem.

Svojčas je bil aktiven v Svetovnem skladu za varstvo narave WWF in bil tudi gorski reševalec. V zadnjem času se je zelo angažiral proti načrtu za žičnico, ki bi povezovala staro pristanišče z Opčinami. Fermeglia zapušča ženo in dva sinova.