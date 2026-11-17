V Ljubljani in Trstu bo od danes do četrtka potekal mednarodni muzikološki simpozij z naslovom »Pesem je naše orožje«: Glasba v procesu nacionalnega oblikovanja, na katerem bo kakih trideset muzikologinj in muzikologov iz vse Evrope, pa tudi iz Turčije, Indije, Kanade in ZDA, razpravljalo o vlogi glasbe pri nastajanju, utrjevanju in artikulaciji narodne identitete. Temeljni koncepti naroda, kot ga poznamo danes, so se izoblikovali pod vplivom razsvetljenske filozofije in korenitih družbeno-političnih premikov na prehodu iz 18. v 19. stoletje, na političnem področju pa udejanjali s pomočjo kulture vsaj do konca druge svetovne vojne. Glasba je imela pri tem nezanemarljivo vlogo, nenazadnje zaradi svoje izjemne sposobnosti povezovanja. To potrjuje tudi citirano geslo »pesem je naše orožje«, s katerim so se slovenski domoljubi na pragu 20. stoletja upirali italijanski asimilaciji in potrjevali svojo množično prisotnost na tržaških tleh.

Mednarodni muzikološki simpozij prireja Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v okviru raziskovalnega projekta ARIS Glasba in nacionalno oblikovanje v Trstu ter raziskovalnega programa Raziskave glasbene preteklosti na Slovenskem. Pri organizaciji sodelujejo še Muzikološki inštitut ZRC SAZU, Slovensko muzikološko društvo in Center za dokumentacijo in študije Tartinija »Bruno in Michèle Polli«, ki deluje znotraj tržaškega konservatorija Tartini.

Izrazit poudarek na Trstu ni naključen: kot nekdanje pristanišče habsburškega imperija predstavlja Trst izjemen primer prepletanja jezikov, veroizpovedi, kultur in tradicij, znotraj katerega so glasbeni in politični aktivisti skušali začrtati jasne meje med »našim« in »tujim«. Kompleksni tržaški preteklosti bo zato jutri, 18. novembra, namenjen ves dan, ko bodo slovenski in italijanski raziskovalci ter raziskovalke v angleščini predstavili svoje izsledke v Tartinijevi dvorani tržaškega konservatorija.

Celodnevno študijsko srečanje bo uvedlo predavanje zgodovinarke Marte Verginella o tržaški družbi v 18. in 19. stoletju, zaokrožil pa koncert študentk in študentov Tartinijevega konservatorija ter zbora Glasbene matice v Trstu s pomenljivim naslovom E pluribus unum: Glasovi in zvoki glasbenega Trsta. Na sporedu bodo namreč instrumentalne in vokalne kompozicije tistih skladateljev (Beethoven, Foerster, Adamič, Illersberg, Mirk, Levi, Visnoviz in Sofianopulo), ki so se rodili v Trstu ali so tesno povezani z njim, ne glede na narodno, jezikovno ali versko pripadnost. Namen je zvočno prikazati bogato polifonijo kulturnih in medsebojnih vplivov, ki zaznamujejo tržaško glasbeno zgodovino. Na koncertu bodo nastopili violinist Paolo Tagliamento, pianisti Elisa Milo, Denis Valentini in Fabrizio Balestrini, pel pa bo zbor Jacobus Gallus pod vodstvom dirigenta Marka Sancina.

Koncert se bo začel ob 19. uri v Tartinijevi dvorani tržaškega konservatorija (Ul. Ghega 12). Vstop je prost, brez predhodne rezervacije, do zapolnitve prostih mest.