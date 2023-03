Univerza in podjetja se morajo bolje povezovati

Brez povezovanja med univerzitetnim svetom, raziskovalnimi ustanovami in podjetji ni prihodnosti. Tako je med današnjim obiskom tržaške univerze poudarila italijanska ministrica za visoko šolstvo in raziskave Anna Maria Bernini.

Ob robu srečanja je nekaj časa namenila tudi vprašanjem novinarjev. Največ pozornosti je posvetila ustvarjanju novega oziroma močnejšega »ekosistema razvoja«, ki bi povezoval raziskovalno dejavnost s podjetniškim svetom. Glavni cilj je različne subjekte oziroma raziskovalce in doktorje znanosti ažurno vključevati na trg dela.

Po njeni oceni je pri tem nujno treba preseči stare kalupe in se ozirati v smer poklicev prihodnosti, kot so denimo sanitarni inženir, matematični biolog ali posamezni poklicni profili, povezani z umetno inteligenco, kvantno tehnologijo in podobno.

Italija pa je tudi med evropskimi državami z najvišjo stopnjo bega možganov. Kako kljubovati izseljevanju usposobljenih ljudi z znanji in spretnostmi? Ministrica je prepričana, da bi morali biti najprej bolj učinkoviti pri zagotavljanju pravice do visokošolskega izobraževanja in zagotoviti vpis na univerzo čim več ljudem, ne glede na njihove dohodke.