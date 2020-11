Univerza prejela kar 25 defibrilatorjev

Univerza v Trstu se je nadvse razveselila 25 polavtomatskih defibrilatorjev, ki jim jih je podarila Fundacija CRTrieste. Te bo namestila na različne fakultete, ki so razpršene po celem mestu, enega pa bo bodo postavili tudi v nekdanji vojaški bolnišnici, kjer so uredili študentski dom. Donacija je vredna malo več 30 tisoč evrov.

Pomembno pridobitev je na včerajšnjem srečanju z novinarji v družbi predsednice Fundacije CRTrieste Tiziane Benussi in predstojnika kardiološkega oddelka na katinarski bolnišnici Gianfranca Sinagre predstavil rektor Roberto Di Lenarda. Ta je uvodoma dejal, da so za pomoč zaprosili dotično fundacijo, ki se je takoj odzvala. »Imeti pri roki opremo, ki rešuje življenja, je zelo pomembno. Našo univerzitetno skupnost sestavlja skoraj 20 tisoč ljudi, med katerimi so študentje, profesorji in administrativno osebje. Ob tej priložnosti se donatorju iskreno zahvaljujem za plemenito gesto, s katero so nam zagotovili možnost hitrega ukrepanja,» je včeraj dejal rektor, ki je dodal tudi, da bodo defibrilatorji dostopni tudi širši populaciji, saj bodo nameščeni na vidnih mestih. Rektor je ob tem še povedal, da bodo za nudenje prve pomoči usposobili tudi okoli sto profesorjev.

Da je v primeru nenadnega srčnega zastoja hitro ukrepanje edina možnost pomoči, je poudaril kardiolog Gianfranco Sinagra, ki je postregel tudi s podatkom, da je verjetnost za preživetje celo do petdesetodstotna, če je defibrilacija izvedena v prvih petih minutah.