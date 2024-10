Upori v zaporih normalna reakcija

»Položaj je na žalost iz leta v leto slabši. V Trstu imamo trenutno 263 zapornikov, 113 več od naše prostorske kapacitete. Morali bi imeti 138 paznikov, a jih imamo le 108. Če koga sprejmemo, ga namestimo v neprimerne prostore. Zato ne sme nikogar čuditi, če pride do upora.«

S temi alarmantnimi številkami je na včerajšnjem srečanju, ki ga je organiziralo združenje ANDE, postregel direktor tržaškega zapora Graziano Pujia. Razmere v zaporih je analiziral skupaj z nekdanjim direktorjem koronejskega zapora in aktualnim deželnim varuhom pravic zapornikov v FJK Enricom Sbriglio. Po mnenju slednjega rešitev ni v novih zaporih ali polnjenju obstoječih, temveč v alternativnih oblikah prestajanja kazni.

Pujija je med drugim spomnil na upor v tržaškem zaporu, do katerega je prišlo julija letos. Zanj so glavni vzroki tega: peklenska vročina, prenatrpanost in posteljne stenice.

