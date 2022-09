Urediti nameravajo več pasjih parkov

»V mestu, kjer je več kot 23 tisoč psov, so taka dela nujno potrebna. Večina jih živi namreč v stanovanjih v središču mesta in ima zato potrebo po sprostitvi in teku v zelenju,« je na predstavitvi del na licu mesta povedala Sandra Savino, pristojna za občinsko okoljsko politiko, in poudarila, da ne gre za »pasje stranišče, ampak za zeleno območje, kjer se živali lahko razvedrijo. Pomembno je zato, da obiskovalci spoštujejo javno dobro in ravnajo, kot da bili na svojem domu.«

Občina si sicer prizadeva, da bi podobna območja uredila tudi v drugih predelih mesta in je iz blagajne namenila 60 tisoč evrov. Trenutno jih je 27, od katerih 15 prenavljajo ali na novo urejajo, nekaj jih še načrtujejo.

Pred kratkim so predali namenu pasji park v prenovljenem parku v Ulici Edera, novega pa bodo uredili na območju nekdanje policijske postaje v Rojanu, kjer pravkar nastaja mestni vrt ob otroških jaslih in parkirni hiši. S prenovo pa bodo začeli na Opčinah, v ulicah San Marco in Carpineto ter drugje, kjer so podobni vrtovi že urejeni ampak niso v skladu z veljavno zakonodajo. Med te sodi na primer tudi vrt v Ulici Montecchi, kjer ni primerne ograje ne pipe za vodo in zabojnika za iztrebke na območju, ki je v neposredni bližini otroških igral. Vrt nameravajo celo seliti na drugo lokacijo, morda ob bližnjem parku za rolkanje. Pri urejanju območji sledi občina deželnemu zakonu za zaščito hišnih živali in nasvetom kinoloških društev.